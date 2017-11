Sortilégio: resumo da semana de 20 a 25 de dezembro

Segunda-feira



Alessandro diz a Maria que todos acreditam na sua inocência, mas ele não. Erick informa Bruno que encontrou Maria José e sua família. Alessandro ouve Ezequiel comentar que Maria José passou mal e vai vê-la. Maria José pede a Paula que diga a Alessandro que ela está dormindo, porque não pretende conversar com ele. Paula conta para Alessandro que Maria José está grávida e pede que não comente com ninguém. Maria José diz a Alessandro que no dia seguinte voltarão para casa. Paula pergunta a Alessandro se vai deixá-la ir, se não se importa com seu filho. Ele diz que se importa, mas decidiu dar um tempo. Alessandro conta para Fernando que Maria José está esperando um filho. Erick visita Gabriel no hospital e a agradece por não ter denunciado Paula. Mercedes devolve o dinheiro que recebeu de Bruno, diz que não quer nenhum trato com seu chefe e conta que Alessandro Lombardo prometeu ajudá-los. Chucho descobre que Mercedes e Gabriel receberam dinheiro para acusar Paula e critica a atitude deles, pois Paula e sua família são seus amigos. Mercedes pede que ele não os denuncie e diz que só aceitou o dinheiro porque Gabriel precisa ser operado.



Terça-feira



Chucho está discutindo com Erick quando chega Alessandro e pergunta o que está acontecendo. Erick diz que Chucho não passa de um velho louco que não sabe o que diz, mas Alessandro desconfia que ele saiba de algo muito importante. Bruno pede o apoio da mãe, que promete ajudá-lo desde que respeite os desejos de seu pai. Bruno, furioso, fala com desprezo do homem que ele não reconhece como pai e leva uma bofetada da mãe. Vitória se preocupa quando Raquel e Kátia a veem na companhia de Fernando. As duas desconfiam que existe algo entre eles. Fernando tenta convencer Vitória de que ela é uma mulher livre e que tem todo direito de refazer sua vida. Vitória desabafa com Alessandro e ele a aconselha a viver com Fernando o amor que estão sentindo um pelo outro. Raquel conta a Bruno que flagrou a mãe agarrada com Fernando. O romance entre Vitória e Fernando cria um clima de guerra entre seus filhos. Alessandro a defende, enquanto Bruno e Raquel não aceitam o relacionamento. O pai de Maria José fica surpreso quando a filha pede para levar flores no túmulo de sua mãe.



Quarta-feira



Bruno e Raquel temem que o romance da mãe se torne público. Alessandro diz a Vitória que é capaz de renunciar à presidência para evitar um processo judicial. Vitória lamenta, mas diz que última vontade se seu pai precisa ser cumprida. Paula decide procurar um emprego para ajudar Maria José. Fernando diz a Alessandro que o juiz que casou Maria José vive viajando e que tem como hobbie a fotografia. Ele desconfia que Bruno pagou muito bem a ele para que realizasse o casamento. Hernani pergunta a Vitória se existe algo entre ela e Fernando. Ela responde que Raquel interpretou mal o que viu e que os dois são apenas amigos. Roberto conta a Ulisses que abusou sexualmente de Raquel para que ela não diga que o casamento é só de fachada e diz que só vai se separar dela depois da partilha dos bens de Antonio Lombardo. Helena oferece dinheiro a Ulisses para que ele nunca conte a ninguém que foi casada com Pedro Samaniego e que Maria José e Paula são suas filhas. Maura assedia Alessandro e o beija.



Quinta-feira



Raquel, furiosa, diz a Vitória que Bruno deve assumir a presidência da empresa, já que Alessandro ficou por dez anos no comando. Revoltada com a atitude da filha, Vitória lembra que esse foi o desejo de seu pai e diz que se continuar lhe faltando com o respeito vai expulsá-la de sua casa. Maura está convencida de que reatou seu relacionamento com Alessandro. Roberto pergunta a Alessandro se pretende se reconciliar com Maura. Ele diz que não, que Maria José é sua esposa e que a separação é apenas temporária. Ao saber da discussão entre Raquel e Vitória, Alessandro adverte a irmã e deixa claro que se voltar a desrespeitar sua mãe vai cortar a pensão que lhe dá mensalmente. Bruno diz a Maura que já sabe que ela contratou Mateus para se fazer passar por Mário Aguirre e a chantageia. A loja onde Paula e Maria José trabalham é assaltada e as duas ficam feridas. Fernando tenta convencer Vitória de que Bruno está diretamente envolvido na separação de Alessandro e Maria José. Afirma que há uma sucessão de fatos estranhos e que está na hora dela saber de tudo.



Sexta-feira



Vitória se nega a acreditar que Bruno tenha planejado tudo isso contra Alessandro. Erick, muito nervoso, conta a Bruno que Alessandro andou lhe fazendo perguntas sobre onde estava no dia do acidente e que foi obrigado a lhe dizer o nome de seu primo. Chucho conta a Alessandro sobre o atentado sofrido por Maria José e ele vai imediatamente ao encontro dela. Vitória conta a Bruno que Maria José sofreu um atentado e está muito grave. Ele culpa Alessandro pelo que aconteceu. Fernando defende o amigo e diz a Bruno que inventou o tal Mário Aguirre e o encontro no hotel para separá-los. Bruno, furioso, tenta agredir Fernando. Alessandro chega ao hospital e pede perdão a Maria José. Hernani e Vitória dizem a Bruno que Maria José e seu bebê estão morrendo e que ele é o único que tem o mesmo tipo de sangue e pode salvá-los. Bruno aceita e Fernando diz a Vitória que seu filho sabe aproveitar muito bem as oportunidades. Maura diz a Ulisses que já encontrou uma maneira de impedir que Bruno a denuncie para Alessandro.