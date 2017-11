Carinha de anjo: resumo da semana de 20 a 25 de novembro

Segunda-feira



Fabiana defende Dulce Maria e diz para a Madre Superiora que não foi a carinha de anjo que escreveu no bilhete que a religiosa parece ter 500 anos. A Madre Superiora então verifica que as letras no bilhete são diferentes. Rosana e Juju vão até a casa de Luciano para averiguar se realmente ele pagou alguém para escrever e gravar a música que ele fingiu ser dele. Madre diz para Fabiana e Dulce tentarem descobrir que fez a brincadeira de péssimo gosto a respeito de sua idade. Rosana e Juju chegam à casa de Luciano e diz para o garoto e a mãe dele que possuem vários assuntos para ajustar. A mãe do garoto fica surpresa com a acusação por não saber de nada. Luciano confessa e diz que entrou na onda do pai e por isso topou usar a música que não foi feita por ele. Juju e Rosana vão embora após a confissão de Luciano. A família de Inácio presenteia a Madre com almofadas. Miguel e Zé Felipe também presenteiam a Madre com algo criado por eles. Haydee avisa Flávio que Nicole está de volta. Estefânia e Vitor recebem Gustavo e Verônica para um jantar. Estefânia comenta com Verônica que o doutor André está apaixonado e só pode ser por Cecília. Gustavo fica irritado. Bárbara e Frida ficam com a consciência pesada por terem alterado o bilhete e sonham que pedem perdão para a Madre Superiora, que avisa que as duas estão expulsas do colégio.



Terça-feira



Bárbara e Frida acordam e contam para Dulce Maria que foram elas que escreveram o bilhete. As duas pedem para que Dulce guarde segredo e não conte nada para a Madre Superiora. Flávio conta para Silvana que Nicole está de volta. Doutor André vai até a casa de Cecília, diz que não aguenta mais guardar esse sentimento, declara sua paixão e diz: "Eu te amo". Cecília diz que não quer se relacionar com o Gustavo, nem com ele e nem com ninguém. A ex-noviça afirma que o vê apenas como amigo. André diz que não pode ficar mais do lado dela nessas condições, escondendo o que sente e pede uma chance. Cecília diz que não e o médico afirma que irá esperar o tempo que for preciso. Enquanto isso, na Rey Café, Gustavo diz para Verônica que o namoro dos dois é um grande erro e ele está enganando a secretária, pois os dois foram sempre bons amigos e assim que deveriam continuar. Verônica insiste e diz que vai fazer ele esquecer a Cecília. Gustavo fica sem palavras e a secretária consegue reverter a decisão do namorado. Padre Gabriel e Estefânia divergem sobre o futuro de Gustavo e com quem ele deve ficar. Nicole contrata um detetive particular para averiguar a vida de todos os funcionários com objetivo de acabar com a Rey Café na primeira oportunidade. Nicole diz ainda que possui interesse que tudo comece com Flávio. Os pais de Frida revelam que estão com um grave problema financeiro e Luciano fica sem reação. Cecília revela para Dulce Maria que Gustavo é o único homem que ela ficou. A carinha de anjo conta que Gustavo fica triste todos os dias e que ele não ama Verônica. Rosana faz com que Juju e Zeca conversem sozinhos após muito tempo. Zeca revela que descobriram que Miguel canta bem. Juju conta também que Luciano lhe enganou a respeito sobre muitas coisas. A vlogueira pergunta se Zeca aceita que os dois voltem a serem amigos.



Quarta-feira



Silvestre avisa que Franciely acabou de completar 1 ano na casa dos Lários e por isso já tem direito a tirar férias. Franciely comemora, diz que quer ir viajar para outro país em um cruzeiro de solteiros para o Caribe. Verônica conta para Silvana que sua mãe, dona Regina (Ângela Figueiredo), está vindo de Campo Grande para conhecer Doce Horizonte e Gustavo. Dulce Maria conversa com as amigas para pensarem em um plano para que Cecília assume seu amor e lute por Gustavo. Uma das ideias é fazer a professora acreditar que Gustavo irá se casar com Verônica. Flávio acha que Nicole desapareceu. Gustavo vai até a casa de Cecília durante a noite sem avisar e diz que precisa conversar com ela. O empresário diz que não consegue esquecê-la e pergunta se a amada está namorando o doutor André. Frida descobre que a construtora do pai está com graves problemas financeiros e precisaram economizar. Cecília diz que não quer falar de sua vítima ainda mais por ele namorar Verônica. Gustavo entende errado e acredita que os dois estão juntos. O empresário questiona se ela o traiu com o médico e por isso terminou o namoro entre eles. Cecília fica abalada com o que escuta. Gustavo diz que chegou a pensar nisso por ser abandonado. Cecília diz que jamais faria isso, pois ele é seu primeiro amor, primeiro beijo e namorado. Gustavo insiste em querer saber os motivos e Cecília grita: "Chega, vai embora". Gustavo responde que irá e que infelizmente ficou claro que havia alguém na vida dela para os dois terem se separado. Verônica recebe a mãe, que diz querer saber tudo sobre a vida da filha. Regina questiona se ela conquistou o Gustavo ou o amor dele.



Quinta-feira



Cecília chora e conta para Fátima que não teve coragem de contar a verdade para Gustavo e fez ele se sentir péssimo. A ex-noviça diz que fez tudo errado e está com dó de seu grande amor. Madre Superiora avisa Fabiana e Didi que as meninas estão autorizadas a jogar futebol com os meninos. Estefânia diz para Vitor que Gabriel deixou escapar que Cecília terminou o namoro com Gustavo por princípios religiosos, por não querer fazer mal aos outros e não por ela estar interessada em André. Nicole recebe todos os dados de Flávio e que o irmão está recebendo propina. Nicole diz o que pretende fazer com Gustavo: "Quero destruir o império dele. Jogar praga nas plantações e mandar pessoas invadirem as fazendas dele". Cecília vai até o consultório de André, diz que ele sempre foi muito atencioso e por isso não quer deixar nada mal resolvido. Cecília revela que ama Gustavo e só abriu mão do namoro com ele para não magoar Verônica. Os convidados começam a chegar na cerimônia de casamento surpresa de Rosana planejada pelo delegado Peixoto. A decoração é inteiramente inspirada em rock e no ambiente ligado a motos.



Sexta-feira



Gustavo vai com Dulce Maria almoçar com Verônica e Regina (Ângela Figueiredo). A carinha de anjo faz alguns comentários inapropriados que deixam Verônica sem graça. Miguel e Zeca ensaiam sob supervisão de Fabiana. Peixoto contrata um cover do Elvis para fazer a cerimônia de casamento dele com Rosana. Emílio e Juju chegam com Rosana até o local. Ela fica emocionada ao escutar um roque que sua mãe cantava para ela na infância. Rosana entra e fica muito feliz com tudo o que Peixoto preparou. A cerimônia acontece. Cecília vai falar com Fátima e se depara com Dulce, Gustavo, Verônica e Regina. Dulce chama Cecília para apresentar Regina e acaba criando um climão na mesa. Padre Gabriel decide conversar com a Madre Superiora e diz que sabe o motivo que Cecília terminou com Gustavo, mas não pode guardar isso mais sozinho. Maisa tarde, Regina diz para a filha voltar para a realidade e que está na cara que Gustavo e Cecília se amam. A mãe da secretária enfatiza que não vale a pena ela amar quem não lhe ama de volta. Verônica abraça a mãe e chora.