Malhação: resumo da semana de 20 a 25 de dezembro

Segunda-feira



Guto afirma que gostou de beijar Benê. Josefina se preocupa com Benê. Roney se inspira para compor. Keyla volta de viagem e todos se surpreendem com seu comportamento. Passam-se alguns dias. Ellen chega do festival de tecnologia e pede a Das Dores para mudar seu visual. Nena e Das Dores comemoram o prêmio recebido por Ellen. Benê conta para Josefina sobre seu beijo em Guto. As aulas recomeçam e Benê se incomoda com a quantidade de alunos no Cora Coralina. Tato admira o novo estilo de Keyla, e K2 repreende o namorado. Malu proíbe os alunos do Colégio Grupo de usar celular na escola e todos se revoltam. Clara e Guto terminam o namoro. Jota elogia Ellen. Telma diz a Anderson que Tina está bem no Japão. Samantha se aproxima de Anderson. Dogão ofende Juca e Benê, e Keyla defende a amiga.



Terça-feira



Keyla confronta Dogão e os alunos a apoiam. Benê e Fio afirmam que não deixarão Juca sozinho na nova escola. Samantha faz uma proposta a Anderson. Keyla convida Benê para ver Tonico e as duas conversam sobre a briga entre as amigas. Ellen diz a Jota que não quer encontrar Keyla. Keyla conta a Benê que sua avó a aconselhou a abrir um brechó. MB convence Ellen a ajudá-lo em uma armação contra Malu. MB e K1 falam sobre sua viagem para Felipe e K2, respectivamente. Dóris conversa com Bóris sobre sua preocupação com Dogão. Dogão finge pedir desculpas a Keyla. Dóris conversa com Dogão. Jota ajuda Ellen. Malu se desespera com a armação na escola. Dogão instala uma bomba caseira no colégio.



Quarta-feira



A bomba de Dogão explode e Benê é atingida. Josefina cuida de Benê. Keyla desconfia do comportamento de Dogão. Malu confronta Ellen e Jota, mas MB, Samantha, Felipe e Guto despistam a orientadora. Ernesto alerta Dóris sobre Dogão. Benê teme ter perdido sua audição e Josefina, Roney e Keyla a levam para o posto médico. Dóris reúne professores e alunos para debater o uso de celulares em sala de aula. Tato e Dogão se enfrentam na aula de Ernesto. Dóris decide conversar abertamente sobre a situação do Cora Coralina e Tato e Dogão são eleitos representantes de sua turma. Marta volta de Paris e conta a Leide que Lica decidiu passar mais um tempo fora do país. Luís pede o apoio de Marta na luta pela guarda de Clara. O médico diz que Benê teve uma inflamação leve nos tímpanos. Keyla confronta Dogão. Benê se desespera ao não conseguir ouvir sua música.



Quinta-feira



Benê avisa a Guto que não vai à audição com o professor dele. Malu decide reter os alunos no colégio. Keyla fala para Dóris sobre sua desconfiança com Dogão. Dogão fica tenso quando Tato avisa que o culpado do atentado pode ser preso. K1 e K2 ironizam o estado de Benê. Fio vai ao colégio Grupo para alertar Ellen. Ellen e Guto fogem do colégio para ver Benê. Os celulares são encontrados. Guto fica penalizado com o estado de Benê. Malu afirma que encontrará o culpado pelo sumiço dos celulares. Keyla e Ellen se cruzam na sala de Dóris. Guto tranquiliza Benê e a ajuda a se entender com Ellen. Ellen e Keyla fazem as pazes. Felipe fala para MB assumir para Malu que é o culpado pelo sumiço dos celulares. Roney canta uma música para Josefina. Dóris se reúne com os alunos. Malu acusa Ellen e Guto de serem os culpados pelo sumiço dos celulares e mostra a imagem dos dois pulando o muro da escola.



Sexta-feira



Malu afirma que expulsará o culpado pelo sumiço dos celulares e Ellen fica temerosa. Dóris pede que todos os alunos trabalhem juntos na integração com a escola. Clara sugere que todos assumam a culpa pelo sumiço dos celulares. Marta acredita que Lica voltará diferente de sua viagem. Dóris tenta convencer Dogão a ajudar a melhorar o Cora Coralina. Edgar apresenta para Jota e Ellen o jornalista que escreverá a matéria sobre o trabalho de robótica. Benê fala para Keyla que viu um menino entrar no banheiro das meninas antes da explosão. Ellen e Jota reclamam de Malu para Edgar. Moqueca ironiza Anderson por mandar mensagem para Tina. Malu afirma que irá retirar a bolsa de Ellen se ninguém assumir a culpa pelo sumiço dos celulares. Ellen não deixa Jota acusar MB. Jota pressiona MB para se entregar para Malu. Benê lembra quem foi o menino que entrou no banheiro. Malu chama Ellen para conversar e MB decide se entregar.