Tempo de amar: resumo da semana de 20 a 25 de novembro

Segunda-feira



Em Morros Verdes, José Augusto recusa o pedido de Delfina e afirma que, em sua ausência, a governanta tomará as decisões sobre a Quinta. Moniz insiste para Fernão desistir de Tereza. Fernão confronta Macário. No Rio, Inácio convence Lucinda a acompanhá-lo ao recital de Celeste. Teodoro usa o chargista Criptus para prejudicar Reinaldo. Lucinda inventa uma desculpa para Inácio sobre a caixa com as cinzas de Dalva. Incentivado por Nicota, Edgar marca um encontro com Olímpia. Bernardo lamenta por Alzira ter de vender seus vestidos. Alzira e Bernardo zombam dos ideais políticos de Celina. Pepito é enérgico com François e Bernardo aprova. Maria Vitória decide voltar para Portugal. Em Morros Verdes, Angélica e Henriqueta escrevem uma carta a Inácio. Fernão pede que Angélica entregue um bilhete para Tereza. No Rio, Edgar abre uma correspondência de Matias para Olímpia e os dois discutem. Eunice é agredida e Celeste se revolta. Vicente declara que irá a Portugal com Maria Vitória.



Terça-feira



No Rio, Maria Vitória recusa a oferta de Vicente e agradece o amigo. Vicente insiste para que Maria Vitória o acompanhe ao recital de Celeste. Helena e Natália comemoram seus empregos no empório e na confeitaria. Otávio convoca Tomaso para uma reunião. Odete tenta alertar Vicente sobre Portugal. Vicente aconselha Olímpia. Gregório garante a Lucinda que pode confiar em Leonor. Em Morros Verdes, Padre João comenta com Guiomar que viu Fernão no moinho, e ela vai ao encontro do filho. No Rio, Helena afirma a Maria Vitória que Vicente está apaixonado pela amiga. Em Morros Verdes, Guiomar flagra Fernão com Tereza e tem um ataque fulminante na frente do filho. Moniz e Fernão sofrem a morte de Guiomar. No Rio, Teodoro paga pelo trabalho de Criptus. Eunice decide prestar queixa à Polícia. Geraldo anuncia que custeará a passagem de Maria Vitória para Portugal. Maria Vitória pede ajuda a Helena para promover uma despedida para Inácio. Otávio confidencia a Tomaso que infiltrará uma bomba no navio dos políticos. Em Morros Verdes, durante o velório de Guiomar, Fernão revela a Tereza que Padre João sabe que ele esteve no moinho.



Quarta-feira



Em Morros Verdes, Delfina questiona Tereza sobre sua conversa com Fernão. Padre João comenta que Guiomar foi atrás de Fernão no moinho e Moniz sonda a informação com o filho. Tereza implora que Angélica não conte a Delfina sobre o bilhete que recebeu de Fernão. Moniz e o filho choram no enterro de Guiomar. No Rio, Nicota incentiva Maria Vitória a se arrumar para o recital de Celeste. Eunice teme o encontro com Lucinda. Maria Vitória comenta que Lenah se parece com Henriqueta. Bernardo vê Teodoro conversando com Criptus. Edgar ouve Olímpia falando com Vicente sobre ele. Helena estranha a reação de Giuseppe ao encontrá-lo no cortiço. Em Morros Verdes, Tereza confessa a Angélica que se entregou a Fernão. No Rio, Gregório não consegue impedir Inácio de ir ao recital. Tiana mistura um sonífero ao analgésico que Lucinda toma. Celeste admira as flores que recebe em seu camarim. Alzira não deixa Artur se aproximar de Celina. Vicente fica encantado ao ver Maria Vitória. Policiais à paisana percorrem o teatro. Inácio não consegue acordar Lucinda e pensa se vai ou não para o recital.



Quinta-feira



No Rio, Inácio decide ir ao recital. Maria Vitória entra no teatro com Helena. Edgar comenta com Vicente sobre a presença da Polícia. Gregório fala com Leonor sobre sua ida para São Vital. Em Morros Verdes, José Augusto diz a Delfina que pensa em pedir ajuda a Alzira para procurar Maria Vitória. Angélica insiste que Fernão vá até a Quinta para falar com Tereza. No Rio, os estudantes gritam palavras de ordem durante o discurso de Vicente. Celeste começa seu recital e Maria Vitória se emociona. Carolina chega ao teatro e Vicente se surpreende. Teodoro mostra o panfleto dos estudantes para um policial. Vicente impede que Carolina declare seu amor por ele. Inácio chega ao teatro, mas acaba confundido com um agitador. Lucinda acorda e Justino consegue lhe dar o sonífero novamente. Policiais destroem a gráfica do Grêmio Cultural. Inácio se esconde dos policiais que o perseguem. Felícia se atrapalha ao tentar se insinuar para Teodoro. Giuseppe pega o terno de Tomaso. Celeste tem um mal súbito e desmaia assim que acaba o recital. Pé de Cabra encontra Inácio e o leva para Lucerne.



Sexta-feira



No Rio, Lucerne decide ajudar Inácio. Reinaldo cuida de Celeste. Vicente, Olímpia, Edgar, Artur e Otávio ficam arrasados com a destruição da gráfica do Grêmio Cultural. Maria Vitória pensa em Inácio. Inácio joga cartas com Gilberte na Maison Dorée. Celeste confessa a Eunice que se sentiu mal por causa de seu passado. Giuseppe aparece no cabaré e Felícia o manda embora. Emília convida Carolina para passar a noite em sua casa. Helena percebe que Giuseppe saiu de casa e fica intrigada. Maria Vitória vai ao Grêmio Cultural e Vicente se surpreende. Lucerne se comove com Inácio. Em Morros Verdes, Fernão consegue marcar um encontro com Tereza. Moniz sofre com a ausência de Guiomar. Delfina flagra Tereza beijando Fernão. No Rio, Celeste sente-se mal, mas não deixa Eunice chamar Reinaldo. Lucinda tira satisfações com Inácio.



Sábado



No Rio, Lucinda se tranquiliza ao saber que Inácio não viu o recital. Lucinda contrata Leonor. Otávio liga para Tomaso na confeitaria. Lucerne manda Pé de Cabra seguir Vicente. Edgar sugere que façam um novo evento para promover o Grêmio Cultural. Otávio critica Tomaso por pensar em desistir de colocar uma bomba no navio. Helena sugere um presente para Maria Vitória dar para Vicente. Pé de Cabra segue Vicente sem ser visto. Emília aconselha Carolina a se manter afastada de Vicente. Nicota recebe flores de um admirador. Em Morros Verdes, Tereza implora que José Augusto não a deixe se casar com Macário. No Rio, chega o dia do casamento de Lucinda e Inácio. Maria Vitória confirma a ida de Geraldo e Helena à cerimônia de despedida para Inácio. Otávio conspira com Nicola, Umberto e Tomaso. Lucerne cobra informações de Pé de Cabra. Maria Vitória joga as supostas cinzas de Inácio no mar. Inácio e Lucinda se casam.