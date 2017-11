Pega pega: resumo da semana de 20 a 25 de novembro

Segunda-feira



Mônica afirma a Timóteo que não lhe deve mais nada após tê-lo livrado da prisão. Sabine tenta conquistar a confiança de Bebeth. Maria Pia informa a Malagueta que seu pai fugiu da prisão. Bebeth comenta com Sabine que está decepcionada com Luiza. Domênico encontra fotos de Pedrinho com Athaíde e Timóteo. Pedrinho comenta com Nelito que está com mau pressentimento. Eric concorda em conceder a guarda de Bebeth para Sabine. Lígia promove um churrasco na casa de Sandra Helena. Maria Pia acusa Sabine de usar Bebeth. Lígia se surpreende quando Sandra Helena lhe apresenta Aníbal.



Terça-feira



Aníbal e Lígia fingem não se conhecer. Timóteo pede dinheiro a Malagueta para tratar de sua doença. Dílson se nega a ajudar Tânia a reconquistar Dom. Maria Pia alerta Bebeth sobre Sabine. Gilmar e Cristóvão confirmam a Antônia que Athaíde e Timóteo se conhecem. Bebeth reage com hostilidade à tentativa de proximidade de Luiza. Sérgio informa a Luiza que a dívida de Pedrinho com a Receita Federal é alta. Athaíde avisa a Maria Pia que foi intimado novamente pela Polícia e pede à filha que cuide de Lígia. Sabine avisa a Dom que viajará para Genebra. Luiza visita Eric no presídio. Lígia conta a Athaíde que encontrou Aníbal, o ex-motorista do casal.



Quarta-feira



Cíntia fica triste por Lourenço não ter lhe reconhecido com o uniforme de camareira. Lourenço comenta com Sérgio que acredita que o roubo do Carioca Palace e o acidente de Mirella tenham uma ligação. Mônica cobra o dinheiro de Malagueta e avisa que levará seu filho com ela. Athaíde nega conhecer Timóteo. Antônia pergunta a Athaíde se ele está protegendo Maria Pia. Arlete incentiva Pedrinho a seguir em frente com seus planos. Sérgio avisa a Eric que o juiz o liberou sob fiança, com o confisco do passaporte e o bloqueio de seus bens. Maria Pia vai ao encontro de Eric na saída da prisão.



Quinta-feira



Eric diz a Maria Pia que seus bens foram confiscados e que ele não tem renda para pagar sua estadia no Carioca Palace. Sérgio avisa a Pedrinho que fechou a compra de uma casa para ele. Luiza descobre que Eric foi solto. Cíntia diz a Sandra Helena que investirá em sua relação com Nelito. Douglas informa a Eric que Sabine consentiu que as despesas dele no hotel fossem transferidas para a conta da empresa. Eric e Luiza simulam uma briga na suíte. Aníbal garante a Athaíde sigilo sobre o acidente de Mirela. Madalena conta a Antônia que Maria Pia era amiga de Mirella. Maria Pia detalha para Antônia e Domênico como era seu relacionamento com Mirella e Eric. Evandro e Mônica se preparam para fugir, quando Malagueta chega.



Sexta-feira



Evandro e Malagueta discutem. Pedrinho não gosta de saber que a casa que comprou era de Sandra Helena. Antônia e Domênico notam a reação de Maria Pia ao mencionarem Isabel. Malagueta diz a Evandro que é pai de João. Pedrinho convida Nelito para morar com ele e Luiza. Cíntia aceita o convite de Nelito para ir à Strass. Douglas convida Nelito para ser concièrge do hotel. Malagueta decide dar dinheiro para João. Mônica avisa a Malagueta que Timóteo quer extorqui-lo. Bebeth se surpreende ao saber por Antônia que Isabel foi sua babá. Arlete confirma para Luiza que Athaíde está envolvido na morte de Mirella. Bebeth confronta Eric sobre a relação da avó de Márcio com o acidente de Mirella.



Sábado



Eric conta a Bebeth que Isabel prestou um depoimento falso, que o tornou suspeito do acidente de Mirella. Agnaldo faz Wanderley prometer que não contará a ninguém que Malagueta faz parte do roubo ao hotel. Eric comenta com Luiza que teme que Bebeth descubra a verdade. Timóteo segue Malagueta. Júlio conta a Agnaldo que Evandro fugiu com Mônica. Domênico diz a Antônia que se incomodou com sua reação ao ver Júlio com outra mulher. Malagueta exige que Timóteo desapareça de sua vida. Eric admira Pedrinho. Rúbia avisa para Eric e Luiza que sabe que a separação dos dois é falsa. Lourenço comunica a Antônia que localizou o cruzeiro em que Isabel está.