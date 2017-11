Você está lendo um tópico

Ator negro é assaltado, tido como ladrão e espancado no centro de São Paulo

Um ator negro foi espancado após seguranças de um terminal de ônibus da capital paulista julgarem que ele era um criminoso e se recusarem a ajudá-lo. Diogo Cintra fugia de bandidos que tentavam assaltá-lo e alega que os funcionários não o ajudaram por racismo. O caso ocorreu na madrugada da última quarta-feira (15). O ator saiu de uma balada na região central da cidade de São Paulo por volta das cinco horas da manhã e seguia para casa quando foi abordado por dois homens que pediram seu celular e dinheiro. Ele reagiu e tentou se abrigar no Terminal de Ônibus Parque Dom Pedro II, onde pediu a ajuda de uma segurança. Ela sugeriu que ele pedisse ajuda a seguranças homens, também do terminal. Nesse momento, porém, os mesmos criminosos que haviam tentado roubá-lo chegaram ao local com um grupo maior de pessoas. Eles acusaram o próprio ator de ser o ladrão e ter roubado o celular de um deles. Ele arma que tentou convencer os funcionários de que era o dono do aparelho, mas foiforçado a car em silêncio. "Assumindo logo de cara que eu era o culpado, me entregaram pros caras, que me arrastaram para fora da estação, e lá do lado de fora eu fui espancado por eles. O segurança chegou a perguntar o que eles iam fazer comigo, e disseram que iam me levar pro 'rio'" , relatou Diogo em um post no Facebook. Diogo argumenta que os seguranças acreditaram que ele era um criminoso apenas porque é negro. "O racismo mata todos os dias! Eu fui vítima não só de racismo, mas do absurdo e da violência que pessoas que tentam fazer 'justiça com as próprias mãos' são capazes" , escreveu. O E+ entrou em contato com a São Paulo Transporte (SPTrans), responsável pelo terminal de ônibus onde aconteceu o caso, que informou que "ao tomar conhecimento da ocorrência, a São Paulo Transporte (SPTrans) solicitou esclarecimento à Spurbanus, responsável pela administração do Terminal Parque Dom Pedro II, e vai colaborar com as autoridades para elucidar os fatos. A SPTrans repudia quaisquer atos de agressões e racismo e, se comprovadas as denúncias, solicitará o afastamento imediato dos envolvidos". O ator ainda contou que foi atacado por cães que pertenciam ao grupo. Somente quando uma menina que os acompanhava pediu para pararem é que ele pôde escapar. Voltou para o terminal de ônibus e foi para a casa de um amigo que o levou para o hospital. Ele O ator terminou o seu texto com a pergunta: "Quantos Diogos ainda vão ter que passar por isso?"



