Reino Unido fez lobby no Brasil por Shell, BP e Premier Oil, diz jornal

20 Nov 2017



A informação foi publicada pelo jornal "The Guardian" neste domingo

http://m.folha.uol.com.br/mercado/2017/11/19366...-diz-jornal.shtml O ministro de comércio do Reino Unido teria feito lobby com o governo brasileiro para defender os interesses das petroleiras britânicas BP, Shell e Premier Oil nos campos de tributação e regulação ambiental, indica um telegrama diplomático obtido pela ONG Greenpeace.A informação foi publicada pelo jornal "The Guardian" neste domingo























