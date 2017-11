Globo colocou elenco para tocar em nova vinheta de fim de ano; assista

Você está lendo um tópico

Tradição vinda do século passado, a vinheta de fim de ano da Globo é sempre uma das campanhas mais esperadas pelos telespectadores do canal. A versão desse ano, que contou com a clássica música de todos os anteriores, foi lançada neste domingo (19) no “Fantástico”.



Dessa vez, como já vinha tentando fazer, a Globo resolveu inovar. Isso porque a ideia central da vinheta que celebra a chegada de 2018 era de que todo o elenco do canal não apenas cantasse, mas como também tocasse em um só ritmo.



Teve gente, inclusive, que aprendeu a tocar instrumento novo especialmente para a gravação da vinheta, que aconteceu no Rio de Janeiro. Foi o caso de Patricia Poeta, que aprendeu a tocar guitarra com o filho, Felipe.



Relativamente fácil de aprender em relação a outros instrumentos mais complexos, o pandeiro esteve bastante presente no show, que contou com o grandioso elenco da emissora carioca.



